- Rusia are mijloace "limitate" de a ancheta cazul lui Alexei Navalnîi, a transmis vineri Kremlinul, acuzându-i pe sustinatorii opozantului rus ca au sustras în ziua incidentului indicii legate de presupusa sa otravire, relateaza AFP, preluata de Agerpres."Din pacate,…

- Rusia va continua propriile verificari referitor la ceea ce s-a intamplat cu liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca Moscovei nu ii place presiunea exercitata asupra ei in acest caz, potrivit Reuters. In conferinta sa…

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut marti o ancheta „aprofundata, transparenta, independenta si impartiala" a autoritatilor ruse asupra "crimei extrem de grave" comise asupra opozantului Alexei Navalnii, iesit din coma dupa ce a fost otravit in Rusia, relateaza…

- NATO cere o ancheta seriosa și așteapta raspunsuri de la Rusia in cazul otravirii liderului de opozitie Alexei Navalnii. Șeful alianței considera ca orice utilizare a armelor chimice arata o lipsa totala de respect fata de vietile umane, anunța MEDIAFAX.Reacția vine dupa ce Germania, unde…

- Rusia a acuzat duminica Germania ca intarzie ancheta privind presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii, intr-o declaratie difuzata de Ministerul Afacerilor Externe rus, transmite AFP. "Berlinul este pe cale sa intarzie procesul de ancheta pe care il sustine. In mod deliberat?", a scris purtatoarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, susține ca ancheta in cazul liderului opoziției ruse trebuie sa fie imparțiala.„Situația liderului opoziției ruse este profund ingrijoratore. Toate acțiunile ar trebui luate pentru a oferi cele mai bune ingrijiri medicale in conformitate cu dorințele…