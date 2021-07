Stiri pe aceeasi tema

- ​​Relațiile ruso-americane sunt, dupa cum a spus recent chiar Putin, „la cel mai scazut punct din ultimii ani”. Oricât ar încerca Joe Biden sa simuleze încrederea, asupra sa planeaza o responsabilitate mare, înainte de prima sa întâlnire oficiala cu Vladimir…

- Serbia a inceput vineri productia vaccinului rusesc anti-COVID-19 Sputnik V intr-un laborator din Belgrad, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. Serbia este prima tara europeana care produce acest vaccin, in afara de Rusia si Belarus, scrie Agerpres.ro. Presedintele…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca spera sa-l întâlneasca pe omologul sau rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale în Europa din iunie, potrivit AFP.„Sper și cred în asta”, a spus Biden, când a fost întrebat despre o posibila…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat vineri zece zile libere in Rusia, in lupta impotriva pandemiei covid-19, in contextul in care actualul val al pandemiei scade lent, potrivit unor date oficiale, relateaza AFP. Kremlinul vrea sa acorde zece libere in mai, cu scopul de a accelera o…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca zece zile la rand vor fi nelucratoare in luna mai pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, care inregistreaza un regres lent, potrivit datelor oficiale, informeaza Agerpres . „Daca credeti ca este necesar, voi semna azi decretul” privind…

- Ieri, presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis rivalilor sai externi sa nu ”treaca linia rosie” in relatiile cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Occidentul intr-o multime de dosare, relateaza AFP, TASS si EFE, preluate de Agerpres. ”Sper ca nimanui nu-i va veni ideea de a trece linia…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis miercuri rivalilor sai externi sa nu ''treaca linia rosie'' in relatiile cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Occidentul intr-o multime de dosare, relateaza AFP, TASS si EFE. ''Sper ca nimanui nu-i va veni…

- Președinte Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se implica in conflictul din estul Ucrainei. Pe langa faptul ca a facut apel la soluționarea pașnica a acestui, a reiterat ca Turcia nu recunoaște Crimeea drept bucata din Rusia. Se intampla dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul. Mai mult,…