- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite si Marea Britanie sunt libere sa incheie o intelegere comerciala dupa ce aceasta va iesi din Uniunea Europeana. "Aceasta intelegere are potentialul sa fie mult mai mare decat orice intelegere am fi facut cu UE", a transmis liderul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, munceste in regim de foc continuu, de aceea activitatea sa poate fi comparata cu 'un furnal' (cuptor utilizat in industria siderurgica pentru topirea metalelor la temperaturi inalte), a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ar urma sa aiba o intalnire intre patru ochi pentru prima data in cursul summitului de la Paris din 9 decembrie, organizat sub mediere franceza si germana, a anuntat miercuri Kremlinul, citat de AFP."Cred ca mergem…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a invitat, sambata ,partidul aflat la putere in Rusia - in scadere de popularitate, cu un scor electoral sub asteptarile Kremlinului si reunit in congres- sa-si asume responsabilitatile si sa "raspunda problemelor oamenilor" pentru a redeveni masinaria castigatoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat sambata pentru introducerea de noi reguli pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, insistand pe luarea in considerare a unui nou cod de conduita de catre experti si companii, transmite dpa.''Aspectele sociale si consecintele utilizarii inteligentei…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni, anunța TASS."Ungaria este o țara foarte neobișnuita și are un lider foarte neobișnuit. Este evident ca președintelui Putin ii place Orban", a spus Peskov."Este…

- ​Președintele rus Vladimir Putin considera ca divizarea Kosovo este singura soluție corecta care va asigura pacea în aceasta regiune. Moscova a declarat pentru prima data ca Kremlinul este în favoarea convenirii unui compromis care, dupa cum subliniaza ei, nu va fi un precedent, potrivit…