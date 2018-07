DN1, blocat la Predeal din cauza unui accident

Circulaţia rutieră pe DN1 este blocată la această oră, din cauza unui accident care a avut loc în jurul orei 9.45. Două autoturisme s-au ciocnit pe pasajul peste calea ferată la ieşirea din Predeal. Revenim cu amănunte!