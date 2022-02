Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. Liderii celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei l-au indemnat, luni, pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta acestor teritorii si sa puna in functiune…

- Putin recunoaște independența regiunilor separatiste din Estul Ucrainei. Declarații live text Președintele rus Vladimir Putin recunoaște independența regiunilor separatiste din Estul Ucrainei. Acesta a purtat conversații telefonice cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz,…

- O explozie puternica s-a produs, vineri seara, in centrul orasului ucrainean Donetk, in apropierea sediului administratiei separatiste. Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei,…

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a adoptat marți o rezoluție asupra recunoasterii republicilor separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, pe care o vor trimite direct catre președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui anunț publicat pe site-ul oficial al legislativului de…

- Parlamentul rus urmeaza sa dezbata saptamana viitoare o propunere a legislativului de a face apel la presedintele Vladimir Putin de a recunoaste independenta regiunilor Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, controlate de rebelii pro-rusi, relateaza Reuters.