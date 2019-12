Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Rusia au arestat o femeie in regiunea Crimeea sub acuzația de acte de spionaj asupra secretelor militare ale armatei ruse in favoarea Guvernului de la Kiev, conform informațiilor transmise vineri de Serviciul pentru Securitatea Federala al Rusiei, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Rusia nu are in plan sa inceteze tranzitul gazelor naturale prin Ucraina, chiar daca nu are rute alternative, dar Kievul nu dorește sa ajunga la un acord pe aceasta tema, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov.Citește și: Ultima ora! Ajutoare de urgența aprobate de Guvernul…

- ”NATO spune foarte clar ca Rusia are o responsabilitate speciala in implementarea acordurilor (de pace) de la Minsk si ca ea trebuie sa-si retraga toate trupele si toti ofiterii din estul Ucrainei si sa inceteze sa destabilizeze” acest teritoriu, a declarat Stoltenberg intr-o vizita la Odesa, in…

- Pregatiri in vederea unui summit pe tema solutionarii conflictului din Ucraina - intre Kiev, Moscova, Berlin si Paris - au fost oprite, a anuntat marti Kremlinul, relateaza Reuters potrivit news.ro”Atunci cand o parte pretinde ca are abordari noi, formatul Normandia intampina dificultati care…

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat intr-un interviu preluat de presa rusa ca Vladimir Putin are planuri sa anexeze Georgia, Armenia, Moldova, Belarus, și o mare parte din Ucraina pana in 2024, arata stirileprotv.ro. Saakashvili susține ca liderul de la Kremlin intenționeaza…

- Un schimb de prizonieri ”masiv” va fi in curand finalizat cu Ucraina, a anuntat ieri presedintele rus Vladimir Putin, masura ce ar marca o reducere a tensiunilor intre cele doua tari, informeaza AFP si TASS, potrivit Agerpres. „Ne apropiem de finalizarea negocierilor”, a declarat Putin in timpul Forumului…

- "Ne apropiem de finalizarea negocierilor", a declarat Putin in timpul Forumului Economic Estic, la Vladivostok (Extremul Orient rus), adaugand ca "schimbul (de prizonieri) va fi unul masiv" si ca data acestuia "va fi cunoscuta in viitorul apropiat"."Cred ca in perspectiva istorica acest…

