Kremlin: OMS va aproba vaccinul Sputnik V în câteva luni Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va aproba probabil vaccinul rusesc Sputnik V in cateva luni, a declarat duminica, 19 decembrie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Sunt pe deplin convins ca in cateva luni (…) OMS va recunoaște probabil Sputnik V și atunci va fi posibil sa se dezvolte discuțiile cu Europa in aceasta […] The post Kremlin: OMS va aproba vaccinul Sputnik V in cateva luni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Europa pentru a cincea saptamana consecutiv, devenind singura regiune a lumii in care COVID-19 este inca in creștere, a raportat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații. In raportul sau saptamanal despre pandemie, agenția de sanatate a ONU a declarat ca…

- Cererea se bazeaza pe datele dintr-un studiu in faza avansata care a implicat 15.000 de voluntari din Marea Britanie, potrivit carora vaccinul experimental a avut o eficacitate de 96,4% impotriva tulpinii originale de coronavirus. Solicitarea include, de asemenea, date dintr-un studiu in faza avansata…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a acuzat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) de "neglijenta" pentru refuzul de a aproba vaccinul rusesc Sputnik V si un ser chinezesc, relateaza miercuri France Presse.

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a acuzat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) de "neglijenta" pentru refuzul de a aproba vaccinul rusesc Sputnik V si un ser chinezesc, relateaza miercuri France Presse. Lopez Obrador a comparat OMS cu un generator de blocaj. "As spune…

- In timp ce programul de guvernare al USR si lista ministrilor propusi ajunge in parlament, in Romania soseste o comisie de la Organizatia Mondiala a Sanatatii ca sa vada de ce romanii refuza sa se vaccineze. Suntem, alaturi de Bulgaria vecina, tara cu cel mai mic numar de persoane vaacinate. Prin urmare…

- Romania se afla pe primul loc in Europa la decesele zilnice asociate COVID , raportate la populație, iar Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații si deputat PSD, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca se așteapta „la un numar și mai mare de morți” in perioada…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc anti-COVID-19, Sputnik V. Serul nu a indeplinit standardele necesare. Organizația Mondiala a Sanatații susține ca a intarziat aprobarea serului pana in momentul in care se va putea efectua o noua inspecție…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc anti-COVID-19, Sputnik V. Un oficial regional al OMS a declarat ca procesul de fabricatie al serului nu a indeplinit standardele necesare, informeaza Mediafax. OMS a declarat ca a intarziat aprobarea…