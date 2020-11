FRF înființează naționala U20

Comitetului Executiv al FRF a aprobat, luni, înfiinţarea unei noi reprezentative, cea Under 20, informează frf.ro. Comisia Tehnică a FRF a propus azi în Comitetul Executiv crearea echipei naţionale Under 20. Potrivit frf.ro, propunerea a venit din dorinţa de a oferi în continuare meciuri internaţionale generaţiilor Under 19 care încheie… [citeste mai departe]