- Expertul bulgar în energie Vasko Nacev a explicat pentru 24Chasa de ce crede ca Europa nu va ajunge sa plateasca în ruble gazul important din Rusia, deoarece o astfel de plata nu este profitabila nici pentru ruși, citeaza Hotnews.ro. „La data de 14 aprilie urmeaza sa depuna…

- Rusia nu va sista livrarile de gaze naturale catre Europa incepand de vineri dar decizia de a accepta plata acestora doar in ruble este ireversibila, a anunțat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters.

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite in ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova, relateaza EFE si TASS, citate de Agerpres. „Este evident ca nu vom furniza gaze in mod gratuit. Asta se poate spune cu siguranta“, a declarat luni purtatorul de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a instruit gigantul energetic de stat rus Gazprom sa accepte plata in ruble, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform CNN. ”Gazprom a fost instruit de catre presedintele rus sa accepte plata in ruble”, a precizat Peskov, intrebat…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…