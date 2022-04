Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin a recunoscut o pierdere „semnificativa” a trupelor ruse de la inceputul invaziei Ucrainei, spunand intr-un interviu pentru Sky News ca moartea lor este o „tragedie”. De asemenea, Peskov a adaugat ca Rusia spera ca „aceasta operațiune” iși va atinge obiectivele…

- Putin nu este preocupat de aceasta problema, a spus Peskov, care a mai subliniat ca Rusia nu recunoaste autoritatea Curtii Penale Internationale (CPI) si a reiterat pozitia guvernului de la Moscova potrivit careia ca uciderile de civili ucraineni de catre soldati rusi nu sunt decat un "fals"."Respingem…

- Vladimir Putin a semnat joi un decret care adauga 134500 de noi militari in armata rusa. Ministerul Apararii spune, insa, ca „recrutarea de primavara” nu are nicio legatura cu conflictul din Ucraina. Serghei Șoigu, ministrul rus al apararii, a declarat ca noii recruți nu vor fi trimiși in „puncte fierbinți”.…

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul Mijlociu pe o durata de sase luni, cu o remuneratie de 200-300 de dolari pe luna, potrivit Meduza.io, anunța Agerpres.Rusia a afirmat deja ca 16.000 de voluntari sirieni sunt pregatiti sa se alature frontului ucrainean,…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, iar o a treia runda de negocieri intre cele doua state ar putea avea loc luni, in a 12-a zi de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. UPDATE ORA 08:31 Ucraina si Rusia se pregatesc pentru a treia runda…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…

- "Este prematur sa vorbim de un plan concret de a organiza orice gen de intalnire," a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Tot luni, ministrul ucrainean de Externe a apreciat demersul Franței privind o noua discuție intre Joe Biden și Vladimir Putin, pe tema crizei din Ucraina.…