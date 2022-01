Kremlin: Impunerea de sancțiuni împotriva lui Vladimir Putin ar echivala cu ruperea relațiilor dintre Rusia și SUA Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni împotriva presedintelui rus Vladimir Putin în cazul unei agresiuni a Rusiei în Ucraina "depaseste o limita" si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect în acest sens în Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti si Reuters.



"Sanctiunile împotriva unui sef de stat reprezinta o masura care depaseste o limita, aceasta ar echivala cu o rupere a relatiilor", a denuntat purtatorul de cuvânt al presedintiei ruse, Dmitri Peskov,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni împotriva lui Vladimir Putin, în cazul unei agresiuni a Rusiei în Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect în acest sens…

- Delegatii la nivel inalt din SUA si Rusia vor participa luni la Geneva la un dialog strategic la care vor incerca sa reduca actualele tensiuni in privinta chestiunii ucrainene, efort care va continua in format multilateral pe parcursul intregii saptamani viitoare, la Bruxelles si Viena, noteaza EFE,…

- Oficiali din Franța si Germania se vor deplasa la Kremlin, in Rusia, pentru criza din Ucraina, subiectul principal de discutii ce va fi abordat. Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Moscova a avertizat luni din nou privind un posibil raspuns militar in lipsa acțiuni politice fața de ingrijorarile exprimate privind acțiunile NATO in regiune, potrivit Reuters . Dupa ce provocat ingrijorare in lumea occidentala prin masarea de trupe la granița cu Ucraina, Rusia a trimis saptamana…

- ​​Presa din întreaga lume, inclusiv România, vorbește cu îngrijorare despre posibilitatea unei invazii ruse în Ucraina, pe fondul rapoartelor americane privind prezența masiva a armatei Moscovei la frontiera estica a Ucrainei. Sentimentul este de înțeles: perspectiva unui…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va întâlni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP citata de Agerpres. Secretarul…

- Un grup de observatori ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care monitorizeaza respectarea armistitiului fragil in estul Ucrainei, au fost impiedicati sa paraseasca hotelul in care erau cazati de catre separatisti prorusi, care cer eliberarea unui ofiter al lor arestat zilele…