Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina vrea sa achizitioneze armament ”defensiv” din Occident impotriva ”agresivitatii” Rusiei la frontiere, a anuntat joi seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba, relateaza AFP. ”Agresivitatea Rusiei a crescut considerabil in aceste ultime saptamani”, acuza intr-o conferinta de presa ministrul…

- Rusia a anunțat vineri ca a trimis parașutiști in apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus. Moscova și-a intensificat astfel implicarea militara pe teritoriul statului condus de Aleksandr Lukașenko, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza escaladarii crizei migranților din…

- Ministrul ucrainean al Internelor, Denis Monastirski, a anunțat joi ca va trimite un contingent format din 8.500 de polițiști și militari suplimentari, precum și 15 elicoptere, la frontiera cu Belarus, pentru a impiedica eventualele incercari ale migranților de a intra ilegal pe teritoriul țarii sale,…

- Vladimir Putin a facut apel joi la Uniunea Europeana sa restabileasca contactele cu Belarus, a anuntat Kremlinul, intr-un moment in care Minskul este acuzat de Bruxelles ca orchestreaza o criza a migratiei la frontiera sa cu Polonia, relateaza AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul…

- Un semn al acestor ingrijorari este cresterea, luni, a contractelor futures TTF pentru gaze cu livrare in decembrie cu pana la 10%, inainte de a reveni la un nivel mai scazut. Rusia furnizeaza o treime din necesarul european de gaze, iar intentiile sale referitoare la livrari sunt esentiale intr-un…

- Guterres a apreciat in deschderea COP26, care urmeaza sa dureze doua saptamani, ca anunturi recente ale unor guverne potrivit carora situatia modificarilor climatice poate fi inversata sunt ”o iluzie”, intrucat angajamente ale unor tari ridica semne de intrebare. ”Chiar in timp ce deschidem aceasta…

- Kremlinul i-a indemnat pe europeni sa-și faca o „armata proprie”, știind ca pune gaz peste foc, in condițiile in care o forța comuna a blocului comunitar, in paralel cu NATO, starnește vii controverse la Bruxelles și iritare la Washington. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a subliniat duminica "imensa importanta" a relatiei dintre Marea Britanie si Franta si dragostea "de nezdruncinat" a Londrei pentru Paris, in fata furiei franceze dupa anuntul unui parteneriat strategic intre Washington, Canberra si Londra, noteaza AFP. …