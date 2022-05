Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul se dezice de diplomatul rus care și-a anunțat demisia in semn de protest fața de invadarea Ucrainei, spunand ca ii este „rușine”. „Nu mai este cu noi, este impotriva noastra”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Statele considerate de Moscova "neprietenoase" vor fi numite de acum inainte "ostile" deoarece duc razboi politic, diplomatic și economic impotriva Rusiei, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie EFE.

- Parada aeriana de la Moscova a fost anulat din cauza condițiilor meteo, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de BFM TV . Inainte de sarbatorirea Zilei Victoriei, forțele aeriene ruse au facut repetiții pe cerul Moscovei, avioanele survoland cerul inclusiv in formație…

- Kremlinul a respins miercuri informațiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar intentiona sa declare in mod oficial razboi Ucrainei si o mobilizare generala la 9 mai, cand Rusia celebreaza victoria fostei Uniuni Sovietice impotriva armatei naziste in cel de-al doilea razboi mondial, informeaza…

- Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la prabusirea Uniunii Sovietice din 1991, dupa ce Statele Unite si aliatii sai au impus sanctiuni paralizante din cauza invadarii Ucrainei de catre Putin incepand din 24 februarie. Principalul raspuns economic al lui Putin pana acum a fost un ordin…

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters. Vorbind…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni agentiei Reuters ca actiunile militare ruse vor inceta „intr-o clipa” daca Ucraina indeplineste mai multe conditii: sa inceteze rezistenta, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si sa recunoasca…

- Acum este momentul ca rusii ”sa se uneasca” in jurul presedintelui rus Vladimir Putin și sa-l susțina, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in a noua zi de razboi in Ucraina, relateaza Afp și Reuters, citata de Agerpres . Rusia susține ca invadarea Ucrainei nu este razboi,…