- Kremlinul "nu participa la Twitter-diplomatie", ci mizeaza pe o abordare serioasa in problemele internationale, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, comentand ultimele afirmatii pe Twitter ale presedintelui american Donald Trump, privind intentia de a lansa…

- Moscova a insinuat miercuri ca loviturile americane impotriva regimului din Damasc ar viza „ștergerea urmelor provocarilor” pe care Occidentul le denunța ca fiind un atac cu arma chimica impotriva enclavei rebele Douma, scrie AFP.

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia "sunt la granita cu banditismul", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters. …

- Refuzul ambasadorului Marii Britanii in Rusia de a participa la o reuniune organizata miercuri de diplomatia rusa cu privire la cazul Skripal demonstreaza ca Londra 'nu vrea sa auda raspunsurile' Moscovei la intrebarile sale, a acuzat Kremlinul, potrivit AFP. 'Este o noua manifestatie elocventa…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Turcia a cerut sambata comunitatii internationale sa spuna "stop masacrului" din Ghouta de Est, fief al rebelilor bombardat de mai multe zile de regimul sirian, Consiliul de Securitate al ONU urmand sa isi exprime votul asupra unui armistitiu, relateaza AFP. "Astazi va avea loc un vot…

- Kremlinul refuza sa comenteze acuzațiile kurzilor de tradare, in urma unei ”presupuse ințelegeri” intre Moscova și Ankara. „Nu, nu am nimic de adaugat la ceea ce am spus ieri despre operațiunea turca din Afrin“, – a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, citat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…