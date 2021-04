Kremlin: Decizia Cehiei de a expulza 18 diplomați ruși este "o provocare" Decizia Republicii Cehe de a expulza 18 diplomati rusi, acuzati de spionaj, constituie "o provocare", a afirmat luni Kremlinul, informeaza AFP, citata de Agerpres.



"În mod categoric, nu suntem de acord cu astfel de concluzii" cu privire la diplomatii rusi, a declarat purtatorul de cuvânt al Presedintiei ruse, Dmitri Peskov. "Aceasta este o provocare si un act inamical", a subliniat el.



Sâmbata, autoritatile cehe au anuntat ca expulzeaza 18 diplomati rusi implicati, potrivit serviciilor de informatii ale Cehiei, în sabotarea unui…

Sursa articol: hotnews.ro

