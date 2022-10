Kremlinul a declarat marți ca cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova a declarat ca le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protecția arsenalului nuclear rusesc, relateaza Reuters . Intrebat de reporteri daca regiunile se afla sub umbrela nucleara a Moscovei, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Toate aceste teritorii sunt parți inalienabile ale Federației Ruse și toate sunt protejate. Securitatea lor este asigurata la același nivel ca și in cazul restului teritoriului Rusiei”. Președintele rus Vladimir Putin a declarat luna trecuta ca Moscova este pregatita…