- Adoptarea de sancțiuni din partea SUA impotriva președintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei impotriva Ucrainei „ar depași o limita”, a denunțat joi, 13 ianuarie, Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens. „Sancțiunile impotriva unui șef de stat sunt o masura care ar…

- Daca SUA impun sancțiuni la adresa președintelui Vladimir Putin in cazul unei intervenții a Rusiei in Ucraina, demersul ar echivala cu ruperea relațiilor dintre Rusia si SUA, a comunicat, joi, purtatorul de cuvant de la Kremlin.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti negocieri "imediate" cu NATO si SUA privind garantiile pe care trebuie sa le primeasca Rusia pentru securitatea sa, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, relateaza AFP. "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si…

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a transmis presedintelui rus, Vladimir Putin, ca Rusia va plati „un pret teribil” si va avea de infruntat consecinte economice devastatoare, daca va invada Ucraina, informeaza Reuters . „I-am transmis cat se poate de clar presedintelui Putin ca, daca intra in Ucraina,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP. 'UE va raspunde in mod adecvat la orice noua agresiune, inclusiv incalcari ale…

- Rusia si SUA actioneaza in vederea organizarii unui summit prin videoconferinta intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, demersurile fiind facute in toiul exacerbarii tensiunilor intre cele doua parti cu privire la Ucraina, a anuntat vineri Kremlinul, in timp ce Kievul cere NATO sa respinga orice…