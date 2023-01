Kraken, noua subvariantă de coronavirus care se răspândește mai rapid decât toate celelalte. Ce spun specialiștii Subvarianta XBB.1.5 de coronavirus, numita si Kraken, se raspandeste mai rapid fata de tulpinile Omicron dominante in prezent, potrivit Agentiei UE de control al bolilor, relateaza Politico. „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de COVID-19 in UE, dar nu in luna urmatoare, […] The post Kraken, noua subvarianta de coronavirus care se raspandește mai rapid decat toate celelalte. Ce spun specialiștii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

