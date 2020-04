Krakatau, cel mai periculos vulcan din lume, a erupt violent. Imaginile sunt impresionante VIDEO Nivelul de alerta la acest vulcan, situat intre insulele Java si Sumatra, a ramas la trei, cel mai inalt nivel, a adaugat Centrul pentru Vulcanologie si Atenuare a Riscurilor Geologice. In timpul unei eruptii din decembrie 2018, vulcanul Anak Krakatau a provocat un tsumani care a ucis peste 430 de oameni si a ranit cateva mii. Eruptia din 2018 a facut ca vulcanul sa piarda doua treimi din inaltime si pana la trei sferturi din volum. Krakatoa just erupted. The last time it happened was in 1883, causing climate change worldwide resulting with the deaths of thousands of people.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

