- Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong, a anuntat o crestere de 66% a veniturilor la curs valutar constant, la un total de 1,5 miliarde de euro, un nivel aflat usor sub cel din prima jumatate a anului 2019, inainte de declansarea pandemiei, dar peste cele 1,43 milairde de euro anticipate…

- Grupul Alphabet, care deține Google, a avut un trimestru extrem de bun datorita creșterii segmentului cumparaturilor online, iar compania a depașit pragul de 1.800 de miliarde dolari capitalizare de piața. Profitul a depașit 18 miliarde dolari, iar veniturile au trecut de 61 miliarde dolari, creșterile…

- Grupul Alphabet a avut un trimestru extrem de bun datorita creșterii segmentului cumparaturilor online, iar compania a depașit pragul de 1.800 de miliarde dolari capitalizare de piața. Profitul a depașit 18 miliarde dolari, iar veniturile au trecut de 61 miliarde dolari, creșterile fiind mult peste…

- Microsoft a anunțat profit net de peste 16 miliarde dolari și vânzari de peste 46 miliarde dolari pentru trimestrul trecut, pe fondul creșterii accelerate a cererii de servicii de cloud computing. Microsoft se numara printre giganții tech care au avut cel mai mult de câștigat de pe urma…

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Pe ansamblu, vanzarile Apple au crescut cu 36%, comparativ cu trimestrul trei al anului trecut, la 81,41 miliarde de dolari. Apple nu a publicat estimari trimestriale oficiale, pentru a sasea oara consecutiv, si nu a facut acest lucru de la debutul pandemiei de Covid-19. Compania a realizat rezultate…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va oferi clientilor jocuri video, dupa ce a încetinit cresterea numarului de abonati, în urma sporirii concurentei si a ridicarii restrictiilor care i-au tinut pe oameni acasa, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa boom-ul din 2020, Netflix…

- Laboratorul german BioNTech SE si-a imbunatatit estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 pana la 12,4 miliarde de euro (15 miliarde de dolari) in acest an, conform noilor prognoze de vanzari publicate luni intr-un moment in care tarile isi majoreaza comenzile pentru accelerarea campaniei…