Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Finlanda a luat o decizie istorica in razboiul Rusia – Ucraina. Țara nealiniata, insa membra a Uniunii Europene, Finlanda a anunțat ca a decis sa trimita arme și muniție vecinilor noștri ucraineni, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia. Anunțul a fost facut de sefa guvernului de la Helsinki,…

- A cincea zi a invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. O racheta a distrus un bloc de locuințe dintr-o localitate aflata in apropierea capaitalei Ucrainei. In aceasta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri intere delegatii…

- Intr-o convorbire telefonica, Zelenski și Lukașenko au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu rușii fara condiții, preliminare la granița ucraineano-belorusa, in zona raului Pripijat.Liderul bielorus și-a asumat responsabilitatea pentru faptul ca la momentul plecarii, negocierilor și…

- Uniunea Europeana a anunțat ca intenționeaza sa inceapa furnizarea de arme catre Ucraina. Este prima data cand UE ia o astfel de decizie, relateaza BBC. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca aceasta decizie marcheaza un „moment de cotitura”. „Pentru prima data, UE va finanța…

- Intr-o convorbire telefonica, Zelenski și Lukașenko au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu rușii fara condiții, preliminare la granița ucraineano-belorusa, in zona raului Pripijat.Liderul bielorus și-a asumat responsabilitatea pentru faptul ca la momentul plecarii, negocierilor și…

- SUA au informații potrivit carora, comandanții ruși au primit ordinele de atac asupra Ucrainei, iar in prezent aceștia fac planuri cu privire la modul in care vor manevra forțele in sectoarele lor de pe campul de lupta, relateaza postul american CBS News , citand surse din serviciile de informații americane.…

- Liderul Alexander Lukașenko a declarat vineri ca razboiul va izbucni doar daca Belarus sau Rusia vor fi atacate direct. Președintele a facut aceste remarci intr-un discurs adresat parlamentarilor și oficialilor. Moscova și Minsk urmeaza sa organizeze luna viitoare exerciții comune in Belarus, in nordul…