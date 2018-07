Kovesi va fi procuror la DIICOT Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori din CSM a decis ca Laura Codruta Kovesi sa-si continue activitatea ca simplu procuror la DIICOT Sibiu, incepand cu data 9.07.2018. Kovesi a lucrat la DIICOT Sibiu in perioada 2004-2006, inainte de a fi numita procuror general al Romaniei. Ministrul Justitiei, Tudorel…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri ca Laura Codruta Kovesi isi va continua activitatea in calitate de procuror la DIICOT Sibiu. Potrivit deciziei CSM, Kovesi este incadrata la DIICOT Sibiu incepand cu data de 9 iulie 2018. AGERPRES(AS-autor:…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii au decis miercuri unde isi va continua activitatea de procuror fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi.Astfel, Kovesi isi va continua activitatea la DIICOT Sibiu.Inainte de a fi numita in 2006 in functia de procuror general al Romaniei, Laura…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, miercuri, sa o repartizeze pe fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, la DIICOT Sibiu, unde va activa in calitate de procuror, incepand cu data de 9 iulie. Procurorii Consiliului Superior al Magistraturii au decis, miercuri, in cadrul Sectiei, sa…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a procurorului general Augustin Lazar, unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA. Fosta șefa DNA, Laura…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va decide miercuri nde isi va continua Kovesi activitatea de procuror. Laura Codruta Kovesi a fost revocata din functie in urma deciziei luate luni de presedintele Klaus Iohannis. Laura Codruta Kovesi a fost revocata, luni, de presedintele…

- O noua amanare la nivelul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii in privinta cauzei avand ca parti Inspectia Judiciara si pe Laura Codruta Kovesi, in calitatea sa de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa ce in prima faza pronuntarea…

- Dupa ce a sustinut, marti, interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, Felix Banila urma sa afle daca va primi sau nu unda verde din partea acestui for in vederea numirii in fruntea DIICOT. Iar dinspre CSM s-a confirmat, prin intermediul unui comunicat, faptul…