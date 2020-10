Laura Codruta Kӧvesi, procuror-sef european, a vorbit vineri, in cadrul forumului online Eurosfat, despre provocarile create de pandemie asupra statului de drept, despre rolul institutiei pe care o conduce, si a declarat ca se afla in negocieri cu ministrul Justitiei privind numarul de procurori europeni din Romania. Ea a mai pus ca nu exista tari „curate” in Uniunea Europeana, ci doar tari in care sunt investigate mai multe sau mai putine cazuri de frauda, si ca, in contextul pandemiei, este posibil ca numarul de infractiuni in sistemul medical sa fi crescut. Intrebata cum a afectat pandemia…