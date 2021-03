Kovesi respinge candidații procurorului general bulgar: Persoanele nominalizate nu au experiență și nu corespund criteriilor Procurorul general european Laura Codruța Kovesi a respins drept nepotrivite șapte dintre cele zece propuneri ale Bulgariei pentru procurori europeni delegați. Ea a informat Ministerul bulgar al Justiției printr-o scrisoare și îi așteapta pe urmatorii candidați clasați din Bulgaria, a declarat, pentru Euroactiv Bulgaria, șeful sau de cabinet, Milan Jaron. Candidații nu au calificarea și experiența necesare, se arata ferm de la cabinetul lui Kovesi, relateaza Duma, citata de Rador.

