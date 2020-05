Nicoleta Popescu, avocata care a reprezentat-o pe Laura Codruta Kovesi la CEDO, susține ca acest dosar a fost unul foarte greu, iar clienta sa, prinsa in valtoarea bataliei politice, era ”debusolata”, asta pentru ca toți ii spuneau ca nu are șanse de caștiga. Avocatul precizeaza ca Laura Codruța Kovesi a fost unul dintre puținii oameni care se adreseaza CEDO și nu solicita despagubiri financiare. ”Am fost foarte surprinsa. (....) A doua zi de dimineața, am sa-mi aduc aminte toata viața, eram in fața Tribunalului București (...) și mi-a sunat telefonul, apoi am primit un mesaj: . (...) Pot sa…