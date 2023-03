Laura Codruta Kovesi, procurosul-sef european, s-a intalnit la Lviv cu presedintele Volodimir Zelenski si procurorul general ucrainean Andriy Kostin, in cadrul conferintei United4Justice. In discurs, ea a asigurat ca Parchetul European este “cel mai puternic instrument de investigare si urmarire penala disponibil in prezent in UE atunci cand vine vorba de criminalitatea financiara transfrontaliera” si , totodata, “este pregatit sa lupte impotriva infractorilor care ascund originea, destinatia sau dreptul de proprietate asupra bunurilor care intra sub incidenta regimului de sanctiuni al UE”, noteaza…