Investiția pentru varianta de ocolire a Barladului este investigata de Parchetul European Anticorupție . Este unul dintre cele 300 de dosare europene pe care instituția condusa de Kovesi le cerceteaza. Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, conduce Parchetul, care a devenit operațional la 1 iunie. Investiția are o suma amețitoare, aproape 50 de milioane de euro, bani de la Uniunea Europeana, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. Procurorul European delegate, Florin Bogdan Munteanu, a solicitat in luna august Inspectoratului de Stat in Constructii Vaslui efectuarea unui control…