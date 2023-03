Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Parchetului european, Laura Codruța Kovesi, a participat, sambata, la Lviv, la conferința „United4Justice”. Aici s-a intalnit și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, informeaza G4Media . „Este un privilegiu sa ma aflu astazi aici; un privilegiu la care nu aș renunța pentru nimic in lume”,…

- Femeia care este luata in considerare pentru lupta la prezidențialele din 2024 a declarat la Liov ca sta alaturi de Zelenski impotriva „noii infațișari a raului radical”. In conferința numita „Uniți pentru Justiție” Kovesi ii asigura pe ucraineni ca Europa are procurori specializați gata sa combata…

- Procurorul-sef al Europei, Laura Codruta Kovesi, a declarat pentru Agentia France-Presse ca doreste sa investigheze persoanele care submineaza sanctiunile impuse impotriva Rusiei. Parchetul European este insarcinat sa investigheze orice infractiune care se considera ca a prejudiciat banii UE, ceea ce…

- Rusia a respins marți o acuzație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica, transmite Reuters . Presedinta Moldovei, Maia Sandu, a reclamat luni ca Rusia intentioneaza sa recurga la sabotori straini pentru a inlatura…

- Republica Moldova ințelege ca independența sa depinde de rezistența Ucrainei și nu are alta soluție decat sa susțina acele acțiuni și decizii pe care le adopta Uniunea Europeana și statele care procedeaza in comun cu UE, considera Igor Boțan, expert permanent al proiectului de dezbateri al Agenției…

- Un prosper om de afaceri si fost deputat ucrainean care face obiectul unei cereri de extradare pentru „infractiuni financiare” a fost reținut marti seara in statiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, au indicat miercuri surse judiciare citate de AFP si Reuters. Kostiantin Jevago, in varsta de…

- Țara noastra a fost reprezentata de fostul prefect al Clujului, Mircea Abrudean, actual șef al cancelariei premierului Ciuca, la conferința de nivel inalt „Solidari cu Ucraina”, care a avut loc la Paris, in prezența președinților Franței și Ucrainei, Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.

- Kremlinul a respins marti un plan de pace in trei pasi propus in urma cu o zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitati", potrivit Reuters. Unul dintre cei 3 pasi enumerati luni seara de presedintele ucrainean in discursul sau adresat…