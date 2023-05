Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Parchetului European a declarat ca instituția pe care o conduce are deja trei anchete in derulare, in Romania. Șefa Parchetului European Laura Codruța Kovesi a transmis luni seara, 8 mai, intr-un interviu pentru Euronews, ca instituția pe care o conduce (EPPO) investigheaza banii cheltuiți din…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florenta, a avut, luni, la sediul institutiei, o intalnire de lucru cu procurorul sef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruta Kovesi, cu care a discutat despre cum poate fi imbunatațit nivelul de detectare a fraudelor contra intereselor financiare ale UE, in…

- Numarul cazurilor penale de violenta domestica inregistrate in primele trei luni ale anului este de 13.307, mai mare cu 5.6% comparativ cu perioada similara din 2022, in 60% din cazuri fiind vorba despre lovire sau alte violente. Referitor la nerespectarea ordinului de protectie, au fost sesizate 1.009…

- O femeie din Teleorman este romanca cu cea mai mica pensie de la noi din tara. Desi a terminat o facultate și a lucrat 20 de ani, femeia incaseaza o suma infima luna de luna de la stat, iar banii nu-i ajung nici macar pentru mancare. Daniela Cecilia Nestorescu, o femeie din Zimnicea, județul Teleorman,…

- Comisia Europeana a initiat o investigatie detaliata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin adoptate de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation respecta normele UE privind ajutoarele de stat, relateaza News.ro. Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, avea, la finele anului trecut, peste o mie de investigații active, in care prejudiciile se ridica la peste 4 miliarde de euro, conform bilanțului pe anul 2022, publicat de instituție. Cele mai multe anchete sunt concentrate asupra…

- Parchetul European investigheaza fraude de milioane de euro legate de gazele cu efect de sera in Bulgaria. Intr-un anunt oficial al parchetului condus de Laura Codruta Kovesi se precizeaza ca in cursul zilei de luni „in Bulgaria au fost efectuate zeci de perchezitii si actiuni de investigatie in cadrul…