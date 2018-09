Stiri pe aceeasi tema

- In urma publicarii in spațiul public a unei fotografii in care procurorul Laura Codruța Koveși apare in aceeași incapere cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cu George Maior, actualul ambasador roman la Washington, Q Magazine i-a cerut un punct de vedere fostei șefe a DNA. Date fiind…

- In urma publicarii in spațiul public a unei fotografii in care procurorul Laura Codruța Koveși apare in aceeași incapere cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cu George Maior, actualul ambasador roman la Washington, Q Magazine a solicitat un punct de vedere fostului sef al DNA.Potrivit…

- Omul de televiziune Florin Calinescu vine cu o provocare inedita pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Acesta ii cere sa renunte la la emisiunile favorabile in care nu primeste nicio intrebare, care sa il puna in dificultate, si sa vina fata in fata cu el pentru a flat "cum sta". Aceasta provocare…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost premier al Romaniei, a facut publica, luni seara, la postul B1 TV, o noua fotografie cu Liviu Dragnea, alaturi de fostul șef al SRI, George Maior, dar și de prim-adjunctul acestuia, generalul Florian Coldea. “E o poza de la ziua cuiva. Am fost și eu acolo. E…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, solicita luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Reacția liderului PMP vine in contextul in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, a publicat o fotografie Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost premier al Romaniei, a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de George Maior, fara a spune cand a fost realizata. In aceeași fotografie, in fundal, apare și Laura Codruța Kovesi, la un eveniment ce pare a fi privat,…

- Solicitarea președintelui PSD Liviu Dragnea, care a anunțat sambata seara, dupa ședința Comitetului Executiv al partidului, ca a solicitat guvernului sa inceapa procedurile pentru rechemarea din post a ambasadorului roman la Washington, George Maior, ”este in afara oricaror reguli ale diplomației și…

- Rectorul SNSPA Remus Pricopie – un apropiat al lui George Maior, cel care in septembrie 2015 il inlocuia pe acesta la președinția Academiei de Științe ale Securitații Naționale, fondata de Gabriel Oprea – a lansat, marți, un atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un interviu acordat Ziare.com,…