Kovesi, fără bilet. ”România, ole, ole ole!” A fost surprinsa la hotelul Hilton din Koln, inainte de meciul Romania – Belgia . Purta la gat un fular cu Naționala de fotbal. Potrivit unor surse, Kovesi nu a avut bilet de intrare, astfel ca a urmarit meciul cu suporterii la un ecran din afara stadionului. Citeste si Mesajul lui Iordanescu pentru suporteri: „Capatul nu e aici, va asigur” The post Kovesi, fara bilet. ”Romania, ole, ole ole!” appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

