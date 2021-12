Stiri pe aceeasi tema

- România se afla pe prima poziție în lista țarilor cu cele mai mai pierderi fiscale din Europa, cu o pierdere de 34,9% din TVA într-un an, potrivit Comisiei Europene, scriu grecii de la Reporter, citați de Rador.Se estimeaza ca, în 2019, statele membre ale UE au pierdut în…

- Guvernul conservator al Sloveniei a anuntat ca a numit provizoriu doi procurori in noul organism anticoruptie al UE, in urma unei dispute de luni de zile cu Bruxelles-ul privind aceste numiri, relateaza AFP. Cei doi procurori, a caror numire a fost blocata de premierul Janez Jansa inca din…

- Romania continua sa fie la coada Europei, in privinta ratei de vaccinare, doar 32,7% din totalul populatiei fiind imunizata. Cu acest procent Romania ocupa penultimul loc, ultimul apartinandu-i Bulgariei: 22,2%. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a oferit date despre evoluția…

- Primele percheziții in Romania ale Parchetului European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, au avut loc miercuri, 3 noiembrie. Procurorii investigheaza o posibila frauda, cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, anunța știrileprotv.ro.Anchetatorii au descins la Oradea, unde au percheziționat…

- Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a acordat un interviu postului de televiziune Al Jazeera, cu privire la rolul EPPO și la provocarile pe care le are in calitate de procuror in cadrul noii instituții create. In cadrul interviului, Kovesi a evidențiat scopul crearii EPPO,…

- Gandacii urat mirositori pe care toamna ii gasiti prin apartamente reprezinta o aparitie recenta in Romania. Sunt plosnite originare din Asia care au ajuns cu containerele de marfa in Europa. Pot provoca daune semnificative pomilor fructiferi. Acestia iau cu asalt apartamentele si isi fac loc peste…

- Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Franta, Grecia, Republica Ceha, Spania si Romania susțin ca in Europa trebuie adoptata o „abordare…

- Dupa ce in urma cu doua saptamani a anunțat ca nu este loc de plafonare, ci de soluții de compensare pentru populația vulnerabila, Florin Cițu a spus ieri la finalul ședinței de Guvern ca s-a razgandit dupa ce a aflat ca tot mai multe state ale Uniunii Europene vor plafona prețurile. „Aici este o discuție,…