- Kovesi, Coldea si Ponta au fost audiati in dosarul deschis ca urmare a dezvaluirilor lui S.Ghita si a prezentarii unei inregistrari cu Traian Basescu in sustinea ca stie cum a fost condamnat Dan Voiculescu si cum era aranjata mutarea Camelia Bogdan in locul lui S. Mustata, spun surse judiciare.

- Procurorii de la Parchetul General au decis redeschiderea dosarului aparut dupa ce fostul deputat Sebastian Ghița a facut publice inregistrari cu Traian Basescu in care fostul presedinte vorbea despre cum a fost aranjata condamnarea lui Dan Voiculescu și care a fost ulterior clasat. Procurorul ierarhic…

- Procurorii de la Parchetul General au decis redeschiderea dosarului care a fost dechis si clasat dupa ce fostul deputat Sebastian Ghița a publicat inregistrari cu Traian Basescu. Potrivit Antena 3, procurorul ierarhic superior a decis infirmarea solutiei de clasare.Sebastian Ghita a prezentat,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, dezvaluie misterul inregistrarii lui Traian Basescu. Este vorba despre inregistrarea in care Traian Basescu vorbea despre Camelia Bogdan si Florian Coldea si despre condamnarea lui Dan Voiculescu.Citește și: Cheltuieli URIASE la Primaria Capitalei: Pe…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat, marți seara, dupa declarațiile lui Sebastian Ghița privind marturisirile pe care i le-ar fi facut in privința dosarului lui Dan Voiculescu. El afirma ca a aflat judecatorul din dosarul respectiv in momentul in care a intrebat cine e magistratul interceptat…

- Sebastian Ghița a dezvaluit o conversație avuta cu Traian Basescu despre modul in care a fost condamnat, la 10 ani de inchisoare, Dan Voiculescu! Fostul președinte i-ar fi relatat lui Ghița cum Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea s-au dus la Cotroceni și -au spus ca fondatorul Trustului Intact…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Ion Cristoiu a spus, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, faptul ca Dan Voiculescu era ținta CIA! Jurnalistul a relatat ca Sebastian Ghița se intalnea, aproape saptamana, alaturi de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu șeful antenei CIA din Romania.…