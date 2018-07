Stiri pe aceeasi tema

- Postul patronat de Dan Voiculescu a prezentat o știre cu Andreea Esca, veche de 6 luni în care Pro TV prezenta efectele modificarii Codului penal. Gâdea și Mircea Badea au prezentat imaginile ca fiind "o încercare disperata de a scoate oameni în strada". ”Campanie…

- Ion Cristoiu a anunțat, marți seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, moderata de Mihai Gadea, ca PSD trebuie sa il suspende urgent pe președintele Klaus Iohannis. In opinia lui Cristoiu, Iohannis a incalcat Constituția, neaplicand solicitarea CCR de semnare a decretului de revocare a șefei…

- Liviu Dragnea a cerut, duminica seara, sa intervina la Antena 3, telefonic, la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza zilei”! Dragnea a vrut sa faca precizari despre cei 3 consultanți israelieni pe care PSD i-a avut la alegerile locale și parlamentare. In denunțul pe care Ludovic Orban l-a depus la…

- Magistrații Curții de Apel au decis redeschiderea dosarului in care Traian Basescu vorbea despre cum a fost aranjata condamnarea lui Dan Voiculescu, informeaza Antena 3. Decizia judecatorilor vine dupa ce avocatul Toni Neacșu, fost judecator, a contestat dosarul deschis la Parchetul General dupa…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat o lista intreaga de minciuni, a opinat liderul PSD, Liviu Dragnea, luni seara, la Antena 3. „Dupa parerea mea, ceea ce face președintele Iohannis de o perioada de timp poate intalni elementele unui atac la siguranța naționala”, a spus Liviu Dragnea la…

- Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si Victor Ponta au fost audiati in dosarul deschis ca urmare a dezvaluirilor lui Sebastian Ghita si a prezentarii unei inregistrari cu Traian Basescu in sustinea ca stie cum a fost condamnat Dan Voiculescu si cum era aranjata mutarea Camelia Bogdan in locul lui S.…

- Procurorii de la Parchetul General au decis redeschiderea dosarului aparut dupa ce fostul deputat Sebastian Ghița a facut publice inregistrari cu Traian Basescu in care fostul presedinte vorbea despre cum a fost aranjata condamnarea lui Dan Voiculescu și care a fost ulterior clasat. Procurorul ierarhic…