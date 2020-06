Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu refuza sa se prezente la raport in fata deputatilor pentru a prezenta actiunile autoritatilor in lupta cu pandemia si pregatirile pentru cel de-al doilea val prognozat in toamna.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut, luni, institutiilor statului cu drept de control sa fie extrem de prezente in teren si sa vegheze la respectarea masurilor impuse prin starea de alerta, scrie Agerpres."Am avut chiar astazi o intalnire cu toate institutiile statului care sunt implicate…

- Curtea Constitutionala a venit cu o replica pentru presedintele Klaus Iohannis dupa ce acesta din urma a cerut revizuirea deciziei CCR care l-a obligat sa o revoce de la sefia DNA pe Laura Codruta Kovesi. Curtea il acuza pe seful Statului ca a adus o „atingere extrem de grava” asupra independentei Curtii…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Procurorul public european, Laura Codruta Kovesi, a fost desemnata joi de publicatia londoneza Emerging Europe drept personalitatea publica a anului. Actualmente sefa Biroului procurorului public european (EPPO), Kovesi a ajuns initial in atentia publica in Romania, tara…

- Comisia Europeana și-a exprimat dezaprobarea fața de decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse agricole și a spus ca evalueaza modul in care decizia ar putea afecta comerțul pe piața unica, relateaza Bloomberg, citata de Mediafax si Hotnews. Romania a interzis vanzarile de marfuri agricole,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Roman de Informatii, in care a felicitat reprezentantii institutiei si a vorbit despre rolul important al acestora in contextul pandemiei de coronavirus, cand ”amenintarilor clasice…

- Solidaritate, ințelepciune și incredere in deciziile luate de autoritațile statului roman sunt elementele care trebuie sa ne ghideze in aceasta perioada, una fara precedent pentru generațiile actuale. Instituirea starii de urgența a fost o masura necesara pentru a limita pe cat posibil extinderea epidemiei…

