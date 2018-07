Kovesi anunta ca nu isi va da demisia si nici nu-si deleaga atributiile

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce a decis, luni, sa trimita catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare in care sa ceara suspendarea dezbaterilor la modificarile Codului Penal pana la…

- Anuntul de candidatura facut de Klaus Iohannis este un semnal ca presedintele ramane sa lupte impotriva a ceea ce fac PSD si Liviu Dragnea, spune presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna. Intrebat de catre jurnalisti, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul USR…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".…

- Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat, marti, in apel pe Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea, la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru acuzatii de coruptie. Pedeapsa a fost redusa, fata de cea pronuntata in februarie, in prima instanta, de 6 ani si 3 luni de detentie, relateaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a oferit, marti, primele declaratii pe marginea deciziei CCR, care il obliga sa o demita pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Procurorii nu pot fi in subordonarea unui ministru", a spus Iohannis referitor la decizia CCR care stipuleaza ca ministrul Justitiei decide…

- Daniel Horodniceanu isi prelungeste cu sase luni mandatul la sefia DIICOT, dupa ce procurorul general Augustin Lazar a semnat delegarea, in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a propus la sefia Parchetului AntiMafia pe procurorul Felix Banila. Mandatul lui Horodniceanu…

- Scutul antiracheta ofera Statelor Unite un sentiment gresit de impunitate si conduce la actiuni periculoase, complicand relatiile in regiunea euro-atlantica, dar si in zona Asia-Pacific, a declarat Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei. "Riscul este ca disponibilitatea unui scut antiracheta…

- Tudorel Toader sesizeaza CCR dupa refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi . Anunțul a fost facut la scurt timp dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis. „In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale…