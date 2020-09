Kovesi a pornit cu dreptul în Parchetul European alături de alți procurori Laura Codruta Kovesi si mai mulți procurori europeni au depus juramantul in cadrul unei sedinte care a marcat inaugurarea activitații Parchetului European, potrivit unui comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene. „Ma angajez solemn sa imi exercit functia in deplina independenta, in interesul Uniunii in ansamblul sau; sa nu solicit si sa nu accept instructiuni de la nicio persoana sau entitate exterioara Parchetului European. Ma angajez de asemenea sa respect obligatia de confidentialitate, in ceea ce priveste orice informatie detinuta de Parchetul European”, au jurat Laura Codruta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu aceasta ocazie, au pronuntat alocutiuni Koen Lenaerts, presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, si Laura Codruta Kovesi. Angajamentul solemn a fost luat de Laura Codruta Kovesi (Romania), Frederic Baab (Franta), Catalin-Laurentiu Borcoman (Romania), Jaka Brezigar (Slovenia),…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a recomandat astazi compatriotilor sai ca toamna aceasta si iarna care vine sa evite vacantele in strainatate. Recomandarea oficialului are ca scop prevenirea cresterii numarului infectarilor de COVID-19 din cauza cazurilor importate. „Nu recomandam calatoriile…

- Pandemia a scumpit angajații. Costul orar cu forta de munca in Romania a crescut cu peste 16%, de patru ori peste media UE Costul orar al fortei de munca in UE a crescut, in trimestrul al doilea, cu 4,1%, comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…

- Ponderea studenților straini in Europa Foto Agerpres 5% dintre studenții din România au urmat în 2018 facultatea în strainatate, potrivit datelor Eurostat. Conform acestor cifre, în Europa 8% dintre studenți faceau facultatea în alta țara decât cea în…

- Pe lista publicata, luni, de Consiliul European apare si Catalin Laurentiu Borcoman, fost sef al DIICOT Brasov. Borcoman a fost unul dintre cei trei candidati propusi de Ministerul Justitiei, in 2019, pentru functia de procuror european, alaturi de Constantin-Claudiu Dumitrescu si Daniel Horodniceanu,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare ca urmare a ședinței din data de 6 iulie a.c. Excepția se aplica din data de 7 iulie persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria,…

- ​ Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare ca urmare a ședinței din data de 6 iulie a.c. Excepția se aplica din data de 7 iulie persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus.Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la masura carantinarii.…