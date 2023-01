Kovesi a convins Parlamentul European. Regulamentul, modificat pentru EPPO

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a permis marti noului Parchet European, care o are in vizor pe deputata din Grecia, Eva Kaili, aflata in centrul unui presupus scandal de coruptie legat de Qatar, sa ceara ridicarea imunitatii parlamentare, relateaza AFP.

- Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi ii ancheteaza și ea pe cei doi parlamentari europeni acuzați de mita in scandalul care a zguduit Parlamentul European, Qatargate. Eva Kaili, la care s-au gasit saci cu teancuri de bani și Maria Spyraki sunt acuzate de EPPO pentru fraude legate de banii de…

- The European Parliament removed one of its vice presidents Tuesday as a corruption scandal related to Qatar reverberates through the bloc, according to Bloomberg. Eva Kaili, a Greek lawmaker and a vice president of the parliament, was stripped of her role after she was charged in the probe, in which…

- Premierul ungar Viktor Orban, care se confrunta personal cu acuzatii de coruptie, a ironizat, luni, pe Twitter, scandalul din Parlamentul European in care a fost implicata eurodeputata Eva Kaili din Grecia, postand o fotografie cu oficiali care rad, insotita de mesaj ce sugereaza o interpretare in spiritul…

- Vicepresedintele Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta vineri seara sub acuzatii de coruptie, alaturi de alte patru persoane. O tara din Golf, care ar fi Qatar, suspectata ca a oferit mari sume de bani si cadouri generoase pentru a influenta decizii politice si economice ale PE, transmite…

