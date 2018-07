Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Sorina Matei prezinta, in emisiunea pe care o realizeaza la B1 TV, felul in care a ajuns Laura Codruta Kovesi sa aiba casa in Bucuresti de la RA-APPS, desi avea deja o locuinta proprietate personala in Bucuresti.In mai 2013, Laura Codruta Kovesi a fost numita procuror sef al DNA.…

- Intr-o postare pe contul personal de socializare, preotul Chris Terhes, a comentat dezvaluirile jurnalistei Sorina Matei, la postul B1 TV, unde arata ca fosta sefa DNA a locuit ilegal intr-un apartament de la RAPPS desi avea apartament proprietate personala in Bucuresti.

- O femeie evacuata la inceputul lunii trecute din blocul M2, din cartierul Cantemir, isi va cauta dreptatea in instanta. In paralel, Eugenia Pieptu, proprietara a locuintei din care a fost evacuata, a depus si plangeri penale. Femeia este revoltata de modul in care s-a facut evacuarea, in lipsa ei si…

- Ei primisera terenurile in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala. Consiliul Local (CL) Huși a aprobat, in ședința ordinara pe luna aprilie, un proiect de hotarare ce viza “retragerea dreptului de folosința asupra unor…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de:1. Domnul Marius Constantin Iacob, procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie („DNA”), pentru nerespectarea dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea, precum si pentru…

- Procurorii DNA au dispus clasarea fata de Tiberiu Nitu, la data faptelor procuror general al Romaniei, pentru complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, in dosarul privind accidentul rutier care a determinat decesul politistului Bogdan Gigina. ”Cu privire…

- Cele mai importante cheltuieli ale romanilor sunt legate de alimentatie si de locuinta, in gneral. Exista insa difenrențe sensibile intre generatii, se arata intr-un studiu de specialitate realizat de Golin si iSense Solutions. Studiul vizeaza utilizatorii de internet din mediul urban clasificati in…

- Sesizarea facuta de Pleșoianu vine, dupa ce Sebastian Ghița a facut dezvaluirile despre cei doi și in contextul in care instituțile statului nu au luat nicio masura. Pleșoianu spune ca Kovesi și Coldea ar putea fi chiar acuzați de ”infracțiuni contra securitații naționale”. http://evz.ro/kovesi-coldea-sesizare.html