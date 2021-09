`Kovacs şi-a bătut joc de suporteri. Am vrut o explicaţie după…

Jucatorul dinamovist Steliano Filip a declarat, duminica seara, ca arbitrul Istvan Kovacs este arogant si si-a batut joc de suporteri. El sustine ca nu merita sa fie eliminat la meciul cu FCSB, potrivit news.ro.

"A vazut un stadion, o tara intreaga. Nu am venit sa critic arbutrajul. Si-a batut joc de familii, de suporteri, nu meritam. Poate galben pentru intentie, dar nu rosu. VAR-ul e cea mai buna solutie.

Imi cer scuze pe aceasta cale ca mi-am lasat coechipierii in 10, am stat pe teren 3 minute, voiam o explicatie, dar nu am primit, nu a vrut sa vorbeasca, stie toata lumea ca…