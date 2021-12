Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Rapid 3-1. Cristi Sapunaru, capitanul giuleștenilor, a refuzat la final sa vorbeasca despre fazele de arbitraj, dar a facut trimitere la aroganța „centralului” Istvan Kovacs. „A fost un meci frumos, o atmosfera senzaționala. Pacat ca n-am reușit sa terminam la egalitate. Am inceput slab, unii…

- FCSB - Rapid. In prelungirile primei reprize, la 1-0 pentru gazde, giuleștenii au beneficiat de o lovitura de la 11 metri din care au egalat. La o faza fixa a alb-vișiniilor executata de Rareș Ilie, Radunovic l-a avut in marcaj pe Cristi Sapunaru. Capitanul oaspeților a dus brațul catre adversar pentru…

- Gigi Becali a vorbit despre legatura pe care o are cu Nuțu Camataru. Cunoscutul interlop a revenit in atenția publicului recent, dupa ce Codin Maticiuc a scos cartea Viața lui Nuțu Camataru, dresor de lei și de fraieri, in care vorbește despre multe subiecte sensibile din viața acestuia. Codin a stat…

- Scandal uriaș in showbizul romanesc. Kamara spune adevarul despre presupusa lui relație cu bruneta Corina Caciuc, noua iubita a lui Laurențiu Reghecampf. Solistul trupei Alb Negru nu s-a putut abține și a spus ce s-a intamplat exact intre el și amanta lui Reghe. Ce ironie fina a adus cantarețul la adresa…

- Chindia și Rapid au incheiat la egalitate, scor 2-2, in prima etapa a returului Ligii 1. Emil Sandoi (56 de ani) a criticat aprig arbitrajul brigazii conduse de Andrei Chivulete. Chindia - Rapid, totul AICI In ultimul minut al timpului regulamentar, Marzouk a trimis mingea in poarta lui Cabuz, cu o…

- Dinamo și Rapid au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei #13 din Liga 1. Mihai Iosif, antrenorul giuleștenilor, a starnit din nou voie buna cu discursul de la final. „A fost dramatism, am egalat spre final. Altadata am fost egalați noi spre sfarșit. Cred ca e un rezultat echitabil care mulțumește pe…

- Armin Laschet, liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si candidat pentru postul de cancelar al Germaniei, a admis, duminica seara, ca scorul obtinut in scrutinul parlamentar nu este cel asteptat, dar a explicat ca va face tot posibilul pentru conducerea viitorului guvern. "Stiam ca va fi…

- Liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, antrenorul Marius Șumudica exclude o revenirea in Liga 1, așa cum a sugerat Gabi Balint. Dupa 1-2 cu Gaz Metan, Gabi Balint a analizat situația de la Rapid și a lansat o ipoteza spectaculoasa: Marius Șumudica, in locul lui Mihai Iosif. ...