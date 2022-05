Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma a caștigat Conference League, dupa ce a invins-o in finala pe Feyenoord, scor 1-0. Jose Mourinho, antrenorul italienilor, a fost extrem de emoționat și a inceput sa planga. Tehnicianul portughez a intrat in istoria fostbalului, devenind doar al treile antrenor care cucerește un trofeu european…

- Arne Slot, antreorul echipei Feyenoord, l-a criticat pe centralul Istvan Kovacs, dupa finala Conference League, disputata si pierduta, miercuri, la Tirana, in fata formatiei AS Roma, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La o saptamana dupa ce Sevilla a gazduit ultimul act al Ligii Europa, in care Eintracht Frankfurt a castigat trofeul in fata celor de la Rangers, la Tirana (Albania), s-a disputat o noua partida cu un un trofeu continental pe masa.

- Fanii celor de la AS Roma și Feyenoord au facut spectacol in tribunele arenei „Albania Stadium” inainte de startul finalei din Conference League. Micuțul stadion din Tirana a fost umplut pana la refuz de fanii celor doua echipe. 21.690 de persoane au facut o atmosfera incendiara Ultrașii de la Roma…

- AS Roma și Feyenoord se intalnesc azi, de la 22:00, in ultimul act din primul sezon de Conference League. Marea finala va avea loc la Tirana, in Albania, iar dreptatea din teren va fi stabilita de o brigada din Romania, care-l va avea la centru pe Istvan Kovacs. Istvan Kovacs și asistenții sai nu vor…

- FCSB - CFR Cluj, finala pentru titlul de campioana din acest an, nu va fi arbitrata de Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru roman la ora actuala, dupa ce aceasta a fost delegat la finala Conference League dintre AS Roma și Feyenoord. Federația Romana de Fotbal a anunțat azi ca centralul roman va conduce…

- Istvan Kovacs (37 de ani) e vazut ca unul dintre concurenții pentru ultimul act din Europa sau Conference League. In varful carierei, la sfarșitul celui mai bun sezon in competițiile continentale, Istvan Kovacs are șanse sa fie delegat de UEFA la o finala. Europa League: 18 mai, Frankfurt - Rangers,…

- AS Roma s-a calificat in finala Conference League, dupa victoria cu Leicester, 1-0, in manșa retur a semifinalelor (2-1 la general). Potrivit Gazzetta dello Sport, conducerea romana va oferi 166 de bilete gratuite la finala Conference League cu Feyenoord, de la Tirana, fanilor „giallorrosii” care au…