Stiri pe aceeasi tema

- "Am imbatranit cu zece ani", spune Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un mesaj video transmis la o luna de la inceputul razboiului in care au murit 121 de copii, iar sute de mii de oameni sunt blocați in Mariupol, Kiev și Harkov. "Oamenii care au avut case, locuri…

- Blietzkreiegul dorit de Vladimir Putin in Ucraina se transformia intr-un razboi de uzura, In noaptea care a trecut au contiuta bombardamentele in marile orase, precum capitala Kiev, Harkov sau Odesa. Unul dintre consilierii președintelui Volodimir Zelensky a declarat ca razboiul ar trebui sa se termine…

- Forțele ruse au fost scoase din orașul ucrainean Nikolaiev dupa ce l-au atacat vineri, dar luptele au continuat in jurul periferiei orașului, a declarat guvernatorul regional Vitali Kim, potrivit Reuters. Governor of Mykolayv: most of RU machinery destroyed and kicked out of the city. There are some…

- Rusia si-a intensificat asaltul asupra tintelor-cheie din estul, sudul si nordul Ucrainei. Harkov, al doilea ca amarime din Ucraina, a fost lovit de barajul de rachete lansat de trupele ruse, iar mai multe cladiri au fost distruse, inclusiv cladirea consiliului municipal. Peste 20 de persoane au fost…

- Rusia a masat trupe tot mai aproape de Kiev, a anuntat miercuri, 2 martie, primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko. "Ne pregatim si vom apara Kievul Kievul rezista si va rezista, a adaugat Kliciko intr o postare online.Adjuncta ministrului ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a declarat ca autoritatile…

- Ucraina se afla in a treia zi de razboi. Federația Rusa ataca Ucraina pe mai multe fronturi, in orașe importante ducandu-se batalii intre forțele ucrainene și armata rusa. In Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa, dar și in alte orașe strategice, rușii au atacat cu rachete. O gradinița a fost lovita, motiv…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…