- Liderii Serbiei și Kosovo s-au intalnit sambata la Ohrid, in Macedonia de Nord, pentru a dialoga din nou, sub egida Uniunii Europene, care in ultimul timp și-a intensificat presiunile pentru normalizarea relațiilor intre foștii inamici. Aceasta intalnire are loc dupa eșecul negocierilor de luna trecuta…

- Comisia Europena le ofera tinerilor sansa de a explora Europa fara a avea grija transportului. 35.000 de permise de calatorie cu trenul sunt puse la bataie. Runda de inscrieri se va incheia pe 29 martie, la ora 12.00. Pentru a putea caștiga un permis de calatorie, tinerii sunt invitați sa se inscrie…

- Opoziția kosovara este foarte reticenta cu privire la un acord cu Serbia și asta provoaca ingrijorari in SUADeclarațiile liderilor și membrilor Partidului Democrat din Kosovo (DPK) și ai Uniunii Democrate din Kosovo (DSK) privind planul european pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia…

- Occidentul amenința ca va impiedica Serbia sa adere la Uniunea Europeana și sa retraga toate investițiile straine daca renunța la planul de reglementare a Kosovo pregatit de Germania și Franța. Acest lucru a fost anunțat joi de președintele Republicii, Aleksandar Vucic, la o ședința a Adunarii Naționale…

- Serbia trebuie sa continue dialogul cu Kosovo și sa-și normalizeze relațiile cu țara vecina pentru a putea atinge obiectivul aderarii la Uniunea Europeana, a recunoscut președintele țarii, Aleksandar Vucici, chiar in parlamentul de la Belgrad, joi, inainte de a fi intrerupt de o incaierare intre parlamentari…

- Planul european, respectiv planul franco-german de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina este noul cadru de negociere pentru rezolvarea problemei Kosovo a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, adaugand ca acest plan presupune ca Belgradul sa fie de acord cu primirea Kosovo…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat pentru Agenția americana de știri Bloomberg ca Serbia este recunoscatoare Moscovei pentru sprijinul acordat in problema Kosovo, dar ca țara sa nu sprijina agresiunea impotriva Ucrainei. Vucic a declarat ca in ultimii ani a avut zeci de intalniri cu…

- La sfarșitul anului 2022, șefa statului Maia Sandu, a exprimat dorința ca Republica Moldova sa fie primita in Uniunea Europeana pana la inceputul anului 2030. Este posibil ca in șapte ani (2023-2029) Republica Moldova (RM) sa parcurga etapele necesare admiterii in UE? Raspunsul este afirmativ, daca…