- Ministerul de Interne din Kosovo a anunțat sambata arestarea, la granița cu Serbia, a unei jurnaliste ruse suspectate ca ar fi o spioana, iar autoritațile incearca in prezent sa afle care au fost „intențiile sale reale”, informeaza Reuters.

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, sambata, ca raspunsul Moscovei la acumularea de forte NATO in Polonia va fi ”proportional si adecvat”, a relatat agentia de stiri Interfax, citand un diplomat rus, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a acuzat sambata Occidentul ca desfasoara o "politica criminala" in Balcani - indeosebi in Bosnia-Hertegovina (BiH) si Kosovo -, inaintea unei vizite in Serbia pe care urmeaza sa o desfasoare marti, transmite EFE, informeaza Agerpres. Fii la…

- Un comandant de rang inalt al fortelor ucrainene adapostite in subsolurile combinatului siderurgic Azovstal a declarat luni ca pune in aplicare o decizie a comandamentului militar superior pentru a salva viețile personalului de serviciu. El nu explica insa concret ce inseamna asta.Comandantul Denys…

- Rudele luptatorilor ucraineni asediați in uzina de oțel Azovstal din Mariupol au facut apel sambata (14 mai) la președintele chinez Xi Jinping pentru a ajuta la salvarea soldaților raniți.„Astazi facem apel la Xi Jinping, pentru ca este partenerul economic al lui Putin, iar Putin poate intra in dialog…