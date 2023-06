Kosovo-România | Reacțiile tricolorilor Nicolae Stanciu și Ianis Hagi Nicolae Stanciu a declarat, vineri seara, dupa meciul Romaniei cu Kosovo, scor 0-0, ca tricolorii au demonstrat la Pristina ca stiu sa lupte si a precizat ca punctul obtinut va cantari mult la finalul campaniei de calificare, anunța news.ro. “Sunt multumit, avand in vedere conditiile in care s-a disputat acest meci. Stiam ca va fi un meci de lupta. Cred ca am raspuns foarte bine ca echipa, si individual. Rezultatul de 0-0, un punct pentru noi, este ok. S-a creat un grup extraordinar de unit, cum n-a mai fost de multa vreme la echipa nationala. Astazi am demonstrat ca stim sa si luptam, sa ne… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

