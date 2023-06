Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a declarat, intr-un interviu pentru FRF TV, ca este mandru ca a revenit la echipa nationala si ca o campanie de calificare incununata cu succes ar insemna "o mandrie extraordinara". "Sunt mandru ca am revenit. Ma simt foarte bine. Mental, fizic sunt pregatit pentru orice situatie si sa dau…

- Ianis Hagi, 24 de ani, mijlocașul ofensiv lui Rangers, a acordat un interviu din cantonamentul naționalei. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, tot de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima…

- Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice a FRF, dezvaluie ca reintegrarea lui Ianis Hagi in echipa naționala decurge conform așteptarilor. Fotbalistul lui Rangers a evoluat in amicalul „tricolorilor” cu CS Tunari (4-1), iar primele impresii sunt pozitive. Kosovo - Romania e programat vineri, 16…

- Ianis Hagi a revenit in lotul echipei naționalei dupa mai bine de un an și jumatate și a ținut sa le transmita un mesaj suporterilor.Recuperat la inceputul anului dupa o accidentare grava la genunchi, care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an, Ianis Hagi a fost convocat de selecționerul Edi…

- Revenit la naționala dupa mai bine de un an de la operația sufertita la genunchi, Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Rangers, nu va fi forțat de selecționerul Edi Iordanescu in meciul de lupta de la Priștina, cu Kosovo. „Nu e inca 100%”, spus oameni din anturajul naționalei. Kosovo -…

- Selșecționerul Edi Iordanescu a anunțat o lista preliminata a stranierilor pentru meciurile naționalei Romaniei cu Kosovo și Elveția. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, d ela 21:45, liveTEXT…

- Convocarea lui Ianis Hagi (24 de ani) pentru partidele cu Kosovo și Elveția, din iunie, pentru preliminariile Euro 2024, depinde de cat va juca și in ultimele partide ale lui Rangers, cu Hearts și cu St. Mirren. ...

- Mihai Stoichita recunoaste ca exista presiune la nationala Romaniei. Mihai Stoichita recunoaste inainte de Romania – Belarus ca jucatorii de la echipa nationala resimt presiunea rezultatelor imediate. Directorul tehnic de la FRF e de parere ca si din aceasta cauza, „tricolorii” au inceput mai greu meciul…