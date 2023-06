Kosovo – România 0-0, norocos Meciul dintre Kosovo și Romania, din cadrul etapei a treia a preliminariilor EURO 2024, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Romania și Kosovo au incheiat cu remiza alba partida cu numarul 3 din Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024. Tricolorii raman pe locul 2, dupa liderul Elveția, care a invins cu 2-1 in Andorra, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

