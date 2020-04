Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Jurnalistul Oreste Teodorescu a spus joi intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, in contextul in care Florin Citu a renuntat la mandatul de premier desemnat, ca vinovata pentru actuala criza politica e, in primul rand, CCR, condusa de un bolsevic notoriu. „A fost…

- Noul prim-ministru al Kosovo, Albin Kurti, a cedat in fata presiunii occidentale, promitand joi o ridicare cel putin partiala a tarifelor de import la marfurile sarbe, dar Washingtonul a considerat imediat ca masura nu este suficienta, relateaza vineri DPA, citata de Agerpres. "Pe 15 martie, guvernul…

- Noul prim-ministru al Kosovo, Albin Kurti, a cedat in fata presiunii occidentale, promitand joi o ridicare cel putin partiala a tarifelor de import la marfurile sarbe, dar Washingtonul a considerat imediat ca masura nu este suficienta, relateaza vineri DPA. "Pe 15 martie, guvernul va decide abolirea…

- Richard Grenell nu a dezvaluit plațile pentru activitatea de avocatura in numele unui politician moldovean, pe care ulterior SUA l-au acuzat de corupție. Politica propriului sau birou spune ca pentru aceasta activitate ar putea fi acuzat de șantaj, potrivit propublica.org.Noul director de…

- Liderii celor sase state din Balcani candidate la aderare vor fi primiti duminica seara, la Bruxelles, de presedintii institutiilor europene, pentru un dineu de lucru destinat pregatirii summitului prevazut sa aiba loc la Zagreb, in luna mai, relateaza AFP. Presedintele Consiliului European,…

- Presedintii sarb si kosovar, Aleksandar Vucic si Hashim Thaci, au anuntat vineri ca au ajuns, in urma medierii Washingtonului, la un proiect de acord asupra legaturilor feroviare si rutiere intre Belgrad si Pristina, un nou semn de bunavointa intre cele doua capitale, transmite AFP. ''Scrisorile…

- Comisarul european pentru extindere, Oliver Varhelyi, a declarat vineri la Belgrad ca Serbia nu poate deveni membra a Uniunii Europene pana cand nu va avea o economie functionala de piata si pana nu va avea relatii de buna vecinatate cu toate statele vecine, inclusiv cu Kosovo.

- Statele Unite si-au intensificat joi presiunea asupra Kosovo si Serbiei pentru a face concesii si a reinnoi eforturile pentru normalizarea relatiilor, relateaza DPA. Trimisul special al presedintelui american Donald Trump, Richard Grenell, a spus ca, pentru a permite ca acest proces sa…