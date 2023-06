Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Kosovo au interzis intrarea pe teritoriul tarii a automobilelor cu placute de inamtriculare sarbesti, decizia marcand o noua amplificare a tensiunilor dintre cele doua state vecine, relateaza BBC, potrivit Rador.Autoritatile sarbe au anuntat miercuri arestarea a trei politisti kosovari…

- Autoritatile sarbe au anuntat miercuri arestarea a trei politisti kosovari pe care-i acuza ca au patruns inarmati in Serbia, in timp ce Pristina acuza Belgradul ca i-a "rapit" pe cei trei de pe teritoriul Kosovo, un incident de natura sa sporeasca din nou tensiunile intre cele doua parti, relateaza…

- Vicepremierul sirb, ministrul sirb al Apararii, Milos Vucevic, a confirmat ca armata sirba a primit ordinul de a-și transfera de urgența unitațile la frontiera administrativa cu Kosovo și Metohija. Ministrul Apararii a facut aceasta declarație vineri pe pagina sa de Twitter. "Președintele sirb și comandantul-șef…

- Un strain a ajuns in atenția polițiștilor de frontiera din Republica Moldova, dupa ce a fost surprins pe malul Prutului, in momentul in care incerca in mod clandestin sa treaca frontiera moldo-romana. Barbatul nu avea acte identitate, dar a declarat ca intenționeaza sa ajunga in Europa, precizeaza inspectorii…

- Un strain a ajuns in atenția polițiștilor de frontiera din Republica Moldova, dupa ce a fost surprins pe malul Prutului, in momentul in care incerca in mod clandestin sa treaca frontiera moldo-romana. Barbatul nu avea acte identitate, dar a declarat ca intenționeaza sa ajunga in Europa, precizeaza inspectorii…

- Peste 100 de scoli din Belgrad au primit miercuri dimineata amenintari cu bombe, informeaza Tanjug. Ministerul Educatiei din Serbia a precizat ca este vorba de e-mailuri trimise catre 78 de scoli primare si 37 de unitati de invatamant secundar. Conform ministerului, echipaje de politie actionau pe teren,…

- Autoritatile de la Pristina le-au acordat miercuri etnicilor sarbi din Kosovo un termen de opt luni pentru a-si schimba pasapoartele emise de Serbia cu unele emise de Kosovo, pentru a putea calatori in Uniunea Europeana fara vize, informeaza joi agentia de presa croata Hina.

- Autoritatile de la Pristina le-au acordat miercuri etnicilor sarbi din Kosovo un termen de opt luni pentru a-si schimba pasapoartele emise de Serbia cu unele emise de Kosovo, pentru a putea calatori in Uniunea Europeana fara vize.